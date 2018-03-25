Назначен генменеджер сборной США на ЧМ-2018, ему будут помогать менеджеры 6 клубов НХЛ 

Ассистент генерального менеджера клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Билл Зито назначен генеральным менеджером сборной США на ЧМ-2018. Об этом информирует USA Hockey. В 2015 году он уже входил в управленческий штаб сборной США на чемпионате мира в Чехии. Команда тогда завоевала бронзу.
Помогать в подборе игроков будет консультационная группа. в нее вошли генменеджеры клубов НХЛ: Дэйл Тэллон («Флорида Пантерз»), Стэн Боумэн («Чикаго Блэкхоукс»), Дэвид Пойл («Нэшвилл Предаторз»), Рэй Шеро («Нью-Джерси Дэвилз») и Джефф Гортон («Нью-Йорк Рейнджерс»).