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Разин: радует, что такие игры, как между ЦСКА и «Йокеритом», вытягивают плей-офф
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Разин: радует, что такие игры, как между ЦСКА и «Йокеритом», вытягивают плей-офф 

Чемпионат.com 39 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Известный хоккейный тренер Андрей Разин прокомментировал пятый матч серии «Йокерит» — ЦСКА (2-3), который стал рекордным по длительности в КХЛ.
«Я считаю, что последняя игра между ЦСКА и «Йокеритом» доказала, что формат бесконечных овертаймов до гола очень интересен. Хотя я не выдержал, у меня была совсем глубокая ночь. Думаю, что было очень интересное соревнование. Преданные болельщики остались на трибунах. Можно, конечно, рассмотреть формат овертаймов 4 на 4 или даже 3 на 3. Но только не буллиты, потому что сильнейшего нужно выявлять именно в игре. Хотя буллиты — это тоже элемент хоккея, но есть определённый процент везения. Моё мнение гола — надо играть до гола.
В шестой игре у ЦСКА, конечно, будет больше преимущества. Лавка большая, можно дать проявить себя многим ребятам. К тому же побеждают не только хоккеисты, но и тренеры, задача которых восстановить и подготовить команду. И руководство, чья задача удлинить скамейку. Всё в совокупности даёт результат.
Хотел бы отдельно выделить игру вратарей. Сорокин и Рямё сыграли великолепно. Команды забросили по шайбе в первом периоде, а затем наступил бенефис голкиперов. Ещё мне показалось, что ЦСКА в овертайме свой потенциал не раскрыл, могли больше рисковать. Мне кажется, были основания для этого. Радует, что такие игры и серии вытягивают плей-офф. А то всё как-то предсказуемо. Но есть отдельные игры, которые смотришь не отрываясь», — сказал Разин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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