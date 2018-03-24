Разин: радует, что такие игры, как между ЦСКА и «Йокеритом», вытягивают плей-офф

Известный хоккейный тренер Андрей Разин прокомментировал пятый матч серии «Йокерит» — ЦСКА (2-3), который стал рекордным по длительности в КХЛ.

«Я считаю, что последняя игра между ЦСКА и «Йокеритом» доказала, что формат бесконечных овертаймов до гола очень интересен. Хотя я не выдержал, у меня была совсем глубокая ночь. Думаю, что было очень интересное соревнование. Преданные болельщики остались на трибунах. Можно, конечно, рассмотреть формат овертаймов 4 на 4 или даже 3 на 3. Но только не буллиты, потому что сильнейшего нужно выявлять именно в игре. Хотя буллиты — это тоже элемент хоккея, но есть определённый процент везения. Моё мнение гола — надо играть до гола.

В шестой игре у ЦСКА, конечно, будет больше преимущества. Лавка большая, можно дать проявить себя многим ребятам. К тому же побеждают не только хоккеисты, но и тренеры, задача которых восстановить и подготовить команду. И руководство, чья задача удлинить скамейку. Всё в совокупности даёт результат.