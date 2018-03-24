«Виннипег» впервые со времён ВХА сумел набрать 100 очков в чемпионате

После победы во встрече с «Анахайм Дакс (3:2 ОТ) клуб „Виннипег Джетс“ набрал 100 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Подобное достижение стало первым в истории клуба, учитывая и его временно преобразование в „Атланту Трэшерз“.

Ранее „Виннипег“ добирался до отметки в 100 очков в регулярном чемпионате только во времена своего участия во Всемирной хоккейной ассоциации, которая просуществовала с 1972 по 1979 год, но проиграла конкуренцию НХЛ.

Хоккейное сообщество „Чемпионата“ в социальной сети „ВКонтакте“