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Врач «Йокерита» рассказал о сложностях самого продолжительного матча в истории КХЛ
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Врач «Йокерита» рассказал о сложностях самого продолжительного матча в истории КХЛ 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Физиотерапевт хельсинского «Йокерита» Херо Мали рассказал о восстановлении игроков команды во время встречи полуфинальной серии Западной конференции с московским ЦСКА. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Игрокам пришлось есть довольно много меда во время матча. Перед овертаймом, который стал последним, его уже никто не хотел видеть. Все перешли на пиццу", — сказал Мали.
Он отметил, что хоккеисты фактически сыграли два матча за один вечер и еще период с лишним.
"Невозможно понять, насколько это сложно. Нервная и физическая системы игроков были на максимально пределе длительное время. После такого стресса крайне тяжело быстро восстановиться", — добавил врач команды.
Матч ЦСКА и «Йокерита» закончился в пятом овертайме и стал самым продолжительным матчем в истории Континентальной хоккейной лиги.
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