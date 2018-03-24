Ещё
Московское «Динамо» забросило «Витязю» шесть шайб в контрольной игре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Московское «Динамо» забросило «Витязю» шесть шайб в контрольной игре 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Московское «Динамо» в товарищеской игре оказалось сильнее подмосковного «Витязя», встреча завершилась со счётом 6:3. Напомним, оба клуба не сумели попасть в розыгрыш Кубка Гагарина.
В составе динамовского клуба заброшенными шайбами сумели отметиться Андрей Алексеев, Дмитрий Марковин, Глеб Корягин, Владмир Брюквин и Михаил Варнаков, оформивший дубль. У «Витязя» голы на свой счёт записали Никита Гончаров, Игорь Головков и Александр Денежкин.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Чемпионат.com: последние новости
Пашков: надо исключить бесконечные овертаймы, это было непродуманное решение КХЛ. Прогнозы на матчи Трактор — Салават Юлаев и Металлург — Ак Барс ЦСКА — «Йокерит»: аналитики назвали фаворита пятого матча серии Кубка Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл9
Российские футболисты отметили поражение в баре56
Коляда завоевал медаль на ЧМ в Милане5
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение