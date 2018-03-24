Московское «Динамо» забросило «Витязю» шесть шайб в контрольной игре

Московское «Динамо» в товарищеской игре оказалось сильнее подмосковного «Витязя», встреча завершилась со счётом 6:3. Напомним, оба клуба не сумели попасть в розыгрыш Кубка Гагарина.

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