Московское «Динамо» забросило «Витязю» шесть шайб в контрольной игре 

Московское «Динамо» в товарищеской игре оказалось сильнее подмосковного «Витязя», встреча завершилась со счётом 6:3. Напомним, оба клуба не сумели попасть в розыгрыш Кубка Гагарина.
В составе динамовского клуба заброшенными шайбами сумели отметиться Андрей Алексеев, Дмитрий Марковин, Глеб Корягин, Владмир Брюквин и Михаил Варнаков, оформивший дубль. У «Витязя» голы на свой счёт записали Никита Гончаров, Игорь Головков и Александр Денежкин.
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