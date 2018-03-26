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Зарипов пропустил тренировку «Ак Барса»
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Зарипов пропустил тренировку «Ак Барса» 

Советский спорт 22 часа назад
Фото: БИЗНЕС Online
Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов пропустил в понедельник тренировку команды, сообщает «Р-Спорт».
37-летний нападающий получил травму в пятой игре полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (3:1). Позднее в клубе сообщили, что повреждение не помешает Зарипову подготовиться к финалу конференции.
При этом вместе с командой тренировались форварды Михаил Глухов и Антон Глинкин, которые пока не играли в плей-офф, а также защитник Василий Токранов, пропустивший два матча в серии с «Металлургом».
Напомним, соперник «Ак Барса» определится во вторник по итогам седьмого матча серии «Салават Юлаев» — «Трактор».
Финальная серия Востока стартует 30 марта в Казани.
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