Зарипов пропустил тренировку «Ак Барса»

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов пропустил в понедельник тренировку команды, сообщает «Р-Спорт».

37-летний нападающий получил травму в пятой игре полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (3:1). Позднее в клубе сообщили, что повреждение не помешает Зарипову подготовиться к финалу конференции.

Напомним, соперник «Ак Барса» определится во вторник по итогам седьмого матча серии «Салават Юлаев» — «Трактор».

Финальная серия Востока стартует 30 марта в Казани.