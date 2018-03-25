Кузнецов оформил пятый дубль в сезоне 

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду принимает «Вашингтон Кэпиталз» (2:5, идёт третий период).
Пятую шайбу гостей забросил российский центрфорвард Евгений Кузнецов. Для него эта шайба стал второй в матче и 23-й в сезоне. Всего в активе воспитанника челябинского хоккея 73 (23+50) очка в 72 играх.
Напомним, Кузнецов проводит первую игру после травмы верхней части тела, из-за которой пропустил 3 последних встречи.
Видео взято из официального «твиттера» «Вашингтона».