Кузнецов забросил шайбу в первом же матче после травмы

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду принимает «Вашингтон Кэпиталз» (2:1, идёт первый период). Первую шайбу гостей при счёте 2:0 в пользу «Канадиенс» забросил российский центрфорвард Евгений Кузнецов . Для него эта шайба стала 22-й в сезоне. Всего в активе воспитанника челябинского хоккея 72 (22+50) очка в 72 играх. Напомним, Кузнецов проводит первую игру после травмы, из-за которой пропустил 3 последних встречи. Видео взято из официального «твиттера» «Вашингтона».