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Кузнецов забросил шайбу в первом же матче после травмы
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Кузнецов забросил шайбу в первом же матче после травмы 

Чемпионат.com 47 минут назад
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду принимает «Вашингтон Кэпиталз» (2:1, идёт первый период).
Первую шайбу гостей при счёте 2:0 в пользу «Канадиенс» забросил российский центрфорвард Евгений Кузнецов. Для него эта шайба стала 22-й в сезоне. Всего в активе воспитанника челябинского хоккея 72 (22+50) очка в 72 играх.
Напомним, Кузнецов проводит первую игру после травмы, из-за которой пропустил 3 последних встречи.
Видео взято из официального «твиттера» «Вашингтона».
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