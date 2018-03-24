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Алексей Липанов прибыл из OHL в расположение фарма «Тампы» и дебютирует в АХЛ
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Алексей Липанов прибыл из OHL в расположение фарма «Тампы» и дебютирует в АХЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Садбери» Алексей Липанов завершил сезон в OHL, не сумев пробиться с командой в плей-офф, и прибыл в расположение фарм-клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сиракьюз Кранч». Россиянин дебютирует в Американской хоккейной лиге в ближайшем матче с «Ютикой Кометс».
В 2017 году 18-летний Липанов был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» на драфте НХЛ в третьем раунде и подписал с клубом контракт новичка. В сезоне OHL на счету нападающего 39 (14+25) очков в 55 матчах.
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