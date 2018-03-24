Юкка Ялонен: «В серии между ЦСКА и „Йокеритом“ победил сильнейший, здесь и объяснять нечего»

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен после шестого матча серии плей-офф 1/2 финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА (3:4) отметил, что «джокеры» отдали максимум сил. Специалист также добавил, что в противостоянии победу одержала более сильная команда. — Здесь и объяснить нечего, более сильная команда победила и идет дальше, — цитирует "РИА Новости" Ялонена. — Очень сильная команда у ЦСКА, с отличными игроками, большой историей и мощным тренерским штабом. Мы отдали максимум сил, только в первом матче не показав хороший хоккей. Это была моя последняя игра в «Йокерите», хочу поблагодарить игроков, они все молодцы, и всю организацию — работать здесь было одно удовольствие.