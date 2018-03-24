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Михаил Григоренко: Нетипичный матч для серии с «Йокеритом», много голов было забито
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Михаил Григоренко: Нетипичный матч для серии с «Йокеритом», много голов было забито 

Советский спорт 18 минут назад
— Нетипичный матч для этой серии, много голов было забито. Считаю, мы играли лучше и заслужили победу в матче и серии. В прошлом матче тоже у нас было больше шансов, но вратарь у них здорово играл. Прошлая игра с пятью овертаймами сплотила нас, несмотря на поражение. Вообще такой опыт раз в жизни бывает, там важнее был даже не результат, а процесс, то, как все бились, старались. Это и сплотило нас, это полезный опыт, который обязательно поможет нам дальше в этом плей-офф, — цитирует Григоренко РИА «Новости».
Добавим, что в финале Западной конференции ЦСКА встретится со СКА, который ранее переиграл ярославский «Локомотив» (4-1 в серии).
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