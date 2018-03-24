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Афиногенов заявил, что находится на стадии обсуждения своего будущего с «Витязь»
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Афиногенов заявил, что находится на стадии обсуждения своего будущего с «Витязь» 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов после товарищеского матча против московского «Динамо» (3:6) отметил, что его команда провела не самый лучший свой матч. Форвард также добавил, что он находится на стадии обсуждения своего будущего с «богатырями».
— Не самый лучший матч провели свой, только в третьем периоде собрались, — цитирует "РИА Новости" Афиногенова. — Пусть сезон уже закончен, но если выходишь на лед — надо играть. Главный тренер «Витязя» Валерий Белов сказал, что я сам захотел сыграть сегодня? Ничего удивительного здесь нет, просто я люблю играть в хоккей. Насчет будущего своего пока ничего не могу сказать, мы обсуждаем с клубом. Мы на стадии обсуждения, все узнаете.
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