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Афиногенов: «Насчет своего будущего в „Витязе“ пока ничего не могу сказать»
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Афиногенов: «Насчет своего будущего в „Витязе“ пока ничего не могу сказать» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов пока не готов рассказать ничего конкретного о своем будущем в КХЛ. Афиногенов утверждает, что в настоящий момент находится на стадии обсуждения своего будущего со своим нынешним клубом.
В сентябре Афиногенову исполняется 39 лет. 30 апреля истекает его контракт с «Витязем». В минувшем сезоне Афиногенов набрал 36 очков, забросив 16 шайб и отдав 20 результативных передач в 47 матчах регулярного сезона КХЛ.
«Насчет будущего своего пока ничего не могу сказать, мы обсуждаем с клубом. Мы на стадии обсуждения, все узнаете», — приводит слова Афиногенова.
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