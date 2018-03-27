Флёри вышел на 11-е место по количеству побед в НХЛ, сравнявшись с Фюром

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри в матче с «Колорадо Эвеланш» одержал 403-ю победу в карьере НХЛ. Кроме того, команда обеспечила себе место в плей-офф в дебютном сезоне.

Он сравнялся с Грантом Фюром, выйдя на 11-е место в истории НХЛ по количеству побед. До 10 места, которое занимает Гленн Холл, ему надо выиграть ещё четыре матча.

33-летний Флёри проводит 14-й сезон в НХЛ. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».

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