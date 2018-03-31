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Передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Вегасом»
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Передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Вегасом» 

Газета.Ru 1 час назад
«Вегас Голден Найтс» на домашнем льду в овертайме обыграл «Сент-Луис Блюз» встреча завершилась со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0), сообщает ТАСС.
Дублем в составе победителей отметился Джонатан Маршессо.
У гостей результативная передача на счету российского форварда Владимира Тарасенко.
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
"Вегас Голден Найтс" (Парадайс) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)
0:1 — Берглунд (Стин, Бродзяк) — 02:54  1:1 — Карлссон (Икин) — 06:18 (4x5)
2:1 — Маршессо (Так, Карлссон) — 13:31  2:2 — Шенн (Шварц, Тарасенко) — 16:09  3:2 — Нил (Хаула, Татар) — 36:35  3:3 — Торберн (Апшолл, Сундквист) — 46:14  4:3 — Маршессо (Шмидт, Карлссон) — 60:22 (3x3)
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