Передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Вегасом» 

«Вегас Голден Найтс» на домашнем льду в овертайме обыграл «Сент-Луис Блюз» встреча завершилась со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0), сообщает ТАСС.
Дублем в составе победителей отметился Джонатан Маршессо.
У гостей результативная передача на счету российского форварда Владимира Тарасенко.
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"Вегас Голден Найтс" (Парадайс) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)
0:1 — Берглунд (Стин, Бродзяк) — 02:54 1:1 — Карлссон (Икин) — 06:18 (4x5)
2:1 — Маршессо (Так, Карлссон) — 13:31 2:2 — Шенн (Шварц, Тарасенко) — 16:09 3:2 — Нил (Хаула, Татар) — 36:35 3:3 — Торберн (Апшолл, Сундквист) — 46:14 4:3 — Маршессо (Шмидт, Карлссон) — 60:22 (3x3)