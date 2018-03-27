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«Вегас» обеспечил себе участие в плей-офф в первом сезоне в НХЛ
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«Вегас» обеспечил себе участие в плей-офф в первом сезоне в НХЛ 

Газета.Ru 36 минут назад
«Вегас Голден Найтс» гарантировал себе выход в плей-офф чемпионата НХЛ, сообщает "Советский спорт".
Это стало возможным после того, как «золотые» обыграл Колорадо Эвеланш" со счетом 4:1 в очередном туре регулярного чемпионата.
"Вегас" стал 12-й командой в истории НХЛ, которая вышла в плей-офф в первом же своем сезоне в лиге. Ранее подобного успеха добивались «Торонто Аренас» и «Монреаль Канадиенс» (1918), «Питтсбург Пайретс» (1926), «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (1927), «Филадельфия Флайерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Норт Старз» (1968), «Хартфорд Уэйлерс» и «Эдмонтон Ойлерз» (1980).
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