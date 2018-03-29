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«Вегас» уступил «Аризоне» в матче НХЛ
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«Вегас» уступил «Аризоне» в матче НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
«Вегас Голден Найтс» проиграл «Аризоне Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:3, сообщает ТАСС.
В составе победителей дублем отличился Кевин Коннотон, еще одну шайбу забросил Рихард Паник. У «Вегаса» отметились Эрик Хаула и Алекс Так.
Для «Аризоны» эта победа стала второй подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Вегас Голден Найтс" (Парадайз) — «Аризона Койотс» (Санрайз) — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
0:1 — Коннотон (Экман-Ларссон, Дворак) — 06:22  1:1 — Хаула (Нил) — 11:23 (5х4)
1:2 — Паник (Келлер) — 17:09  2:2 — Так (Карлссон, Маршессо) — 34:44 (5х4)
2:3 — Коннотон — 35:43
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