«Вегас» уступил «Аризоне» в матче НХЛ

«Вегас Голден Найтс» проиграл «Аризоне Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:3, сообщает ТАСС

Для «Аризоны» эта победа стала второй подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Вегас Голден Найтс" (Парадайз) — «Аризона Койотс» (Санрайз) — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

0:1 — Коннотон (Экман-Ларссон, Дворак) — 06:22 1:1 — Хаула (Нил) — 11:23 (5х4)

1:2 — Паник (Келлер) — 17:09 2:2 — Так (Карлссон, Маршессо) — 34:44 (5х4)

2:3 — Коннотон — 35:43