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«Колорадо» по буллитам обыграл «Вегас», Варламов — 1-я звезда матча
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«Колорадо» по буллитам обыграл «Вегас», Варламов — 1-я звезда матча 

Советский спорт 1 час назад
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. У хозяев льда на 14-й минуте первого периода шайбу забросил Карл Седерберг, а у гостей на второй минуте третьего периода отличился Джонатан Маршессо.
Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Эвеланш», победный буллит на счету Габриэля Ландескога.
Российский голкипер хозяев льда Семен Варламов отразил 39 бросков по своим воротам, а также все три броска в серии буллитов и был признан первой звездой матча.
«Вегас» потерпел четвертое поражение в последних шести встречах и со 101 очком лидирует в Тихоокеанском дивизионе, а «Колорадо» расположился на четвертой строчке в Центральном дивизионе, имея в активе на 11 очков меньше.
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