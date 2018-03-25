«Колорадо» по буллитам обыграл «Вегас», Варламов — 1-я звезда матча

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. У хозяев льда на 14-й минуте первого периода шайбу забросил Карл Седерберг , а у гостей на второй минуте третьего периода отличился Джонатан Маршессо

Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Эвеланш», победный буллит на счету Габриэля Ландескога

Российский голкипер хозяев льда Семен Варламов отразил 39 бросков по своим воротам, а также все три броска в серии буллитов и был признан первой звездой матча.

«Вегас» потерпел четвертое поражение в последних шести встречах и со 101 очком лидирует в Тихоокеанском дивизионе, а «Колорадо» расположился на четвертой строчке в Центральном дивизионе, имея в активе на 11 очков меньше.