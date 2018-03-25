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«Чикаго» переиграл «Айлендерс» в матче НХЛ
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«Чикаго» переиграл «Айлендерс» в матче НХЛ 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Twitter «Чикаго Блэкхоукс»
"Чикаго Блэкхоукс" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Патрик Кейн, Брэндон Саад и Брент Сибрук. У хозяев шайбу забросил Джон Таварес.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Нью-Йорк Айлендерс" (США, Нью-Йорк) — "Чикаго Блэкхоукс" (США, Чикаго) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
0:1 — Кейн (Шарп, Густафссон) — 22:36 (5x4);
0:2 — Саад (Истерли, Рутта) — 24:25;
1:2 — Таварес (Ли, Хикки) — 57:18;
1:3 — Сибрук — 58:46 (en)
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