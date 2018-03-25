«Айлендерс» уступили «Чикаго», «Сент-Луис» победил «Коламбус»

Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).

Российский форвард «ястребов» Артём Анисимов провёл на льду 16 минут 24 секунды и заработал 4 минуты штрафа.

«Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке уступил борющемуся за попадание в плей-офф «Сент-Луис Блюз» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).