«Айлендерс» уступили «Чикаго», «Сент-Луис» победил «Коламбус» 

Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).
Российский форвард «ястребов» Артём Анисимов провёл на льду 16 минут 24 секунды и заработал 4 минуты штрафа.
«Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке уступил борющемуся за попадание в плей-офф «Сент-Луис Блюз» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).
Победную шайбу в составе «Блюз» забросил российский форвард Владимир Тарасенко. Его одноклубник Иван Барбашёв нанёс 2 броска в створ.
Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков. Нападающий «мундиров» Артемий Панарин отметился 5 бросками в створ.