Ещё
«Айлендерс» уступили «Чикаго», «Сент-Луис» победил «Коламбус»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Айлендерс» уступили «Чикаго», «Сент-Луис» победил «Коламбус» 

Чемпионат.com 30 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).
Российский форвард «ястребов» Артём Анисимов провёл на льду 16 минут 24 секунды и заработал 4 минуты штрафа.
«Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке уступил борющемуся за попадание в плей-офф «Сент-Луис Блюз» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).
Победную шайбу в составе «Блюз» забросил российский форвард Владимир Тарасенко. Его одноклубник Иван Барбашёв нанёс 2 броска в створ.
Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков. Нападающий «мундиров» Артемий Панарин отметился 5 бросками в створ.
Чемпионат.com: последние новости
«Сан-Хосе» разгромил «Калгари», Э. Кейн оформил дубль и подрался с Хэмоником Кузнецов оформил пятый дубль в сезоне Итоги дня в НХЛ для россиян: гол Тарасенко, шесть бросков Радулова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фигурист Плющенко обратился к Загитовой68
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой107
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас19
Медведев жестко ответил на оскорбление грека5
Стал известен диагноз травмы игрока «Спартака»1
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение