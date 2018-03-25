«Рейнджерс» разгромил «Баффало», «Тампа» проиграла «Нью-Джерси»

Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду разгромил «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:1 (2:0, 3:0, 0:1).

Защитник «клинков» Виктор Антипин провёл на льду 17 минут 25 секунд.

«Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).