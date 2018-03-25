«Рейнджерс» разгромил «Баффало», «Тампа» проиграла «Нью-Джерси» 

Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.
«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду разгромил «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:1 (2:0, 3:0, 0:1).
Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 43 из 44 бросков. Нападающие Владислав Наместников и Павел Бучневич результативными действиями не отметились.
Защитник «клинков» Виктор Антипин провёл на льду 17 минут 25 секунд.
«Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска. Защитник «молний» Михаил Сергачёв отметился голевой передачей. Лучший бомбардир НХЛ Никита Кучеров нанёс 3 броска в створ, но очков не набрал.