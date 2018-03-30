«Даллас» проиграл девятую из последних десяти игр, уступив «Миннесоте»

«Даллас Старз» проиграл «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:2, сообщает ТАСС

Форвард «звезд» Александр Радулов провел на льду 25 минут 37 секунд, заработав показатель полезности "-2".

Для «Далласа» это поражение стало девятым в последних десяти матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Миннесота Уайлд" (Сен-Пол) — «Даллас Старз» (Даллас) — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

0:1 — Бенн (Сегин) — 02:51 1:1 — Гранлунд (Сутер) — 16:02 2:1 — Дамба (Цукер, Сутер) — 27:19 3:1 — Паризе (Дамба, Гранлунд) — 28:18 3:2 — Шор (Мето, Хэмьюс) — 29:42 4:2 — Цукер (Дамба, Э. Стаал) — 39:49 5:2 — Паризе (Гранлунд, Дамба) — 59:42