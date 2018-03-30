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«Даллас» проиграл девятую из последних десяти игр, уступив «Миннесоте»
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«Даллас» проиграл девятую из последних десяти игр, уступив «Миннесоте» 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: USA TODAY Sports
«Даллас Старз» проиграл «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:2, сообщает ТАСС.
В составе победителей дублем отличился Зак Паризе, по одной шайбе забросили Микаэль Гранлунд, Мэтт Дамба и Джейсон Цукер. У «Далласа» отметились Джейми Бенн и Девин Шор.
Форвард «звезд» Александр Радулов провел на льду 25 минут 37 секунд, заработав показатель полезности "-2".
Для «Далласа» это поражение стало девятым в последних десяти матчах.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Миннесота Уайлд" (Сен-Пол) — «Даллас Старз» (Даллас) — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
0:1 — Бенн (Сегин) — 02:51  1:1 — Гранлунд (Сутер) — 16:02  2:1 — Дамба (Цукер, Сутер) — 27:19  3:1 — Паризе (Дамба, Гранлунд) — 28:18  3:2 — Шор (Мето, Хэмьюс) — 29:42  4:2 — Цукер (Дамба, Э. Стаал) — 39:49  5:2 — Паризе (Гранлунд, Дамба) — 59:42
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