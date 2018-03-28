Лидер НХЛ «Нэшвилл» обыграл «Миннесоту» по буллитам 

«Нэшвилл Предаторз» на своем льду в серии буллитов обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает "Советский спорт".
У гостей автором единственного гола стал Эрик Стаал. За «Нэшвилл» шайбу в основное время забросил Роман Йози, а Кайл Туррис точным броском в серии буллитов принес своей команде победу.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Нэшвилл Предаторз" (Нэшвилл) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
1:0 — Йози (Туррис) — 02:51,
1:1 — Стаал (Гранлунд) — 56:45,
2:1 — Туррис — 65:00 (ПБ)