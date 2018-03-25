«Нэшвилл» проиграл второй матч кряду

«Миннесота» на своем льду обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Это поражение стало для «Предаторз» вторым кряду.

Регулярный чемпионат

"Миннесота" — «Нэшвилл» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)