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«Миннесота» обыграла «Нэшвилл» в матче НХЛ
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«Миннесота» обыграла «Нэшвилл» в матче НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: USA TODAY Sports
«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Йоэль Эрикссон Эк, Нино Нидеррайтер, Джейсон Цукер и Зак Паризе. У гостей шайбу забросил Райан Джохансен.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Миннесота Уайлд" (США, Сент-Пол) — «Нэшвилл Предаторз» (США, Нэшвилл) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
0:1 — Джохансен (Суббэн, Форсберг) — 08:37;
1:1 — Эрикссон Эк (Фолиньо, Винник) — 22:50;
2:1 — Нидеррайтер (Цукер, Мерфи) — 33:45;
3:1 — Цукер (Стаал) — 41:29;
4:1 — Паризе (Гранлунд) — 58:19 (en)
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