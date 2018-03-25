«Миннесота» обыграла «Нэшвилл» в матче НХЛ 

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Дубль Кейна помог "Сан-Хосе" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

"Нэшвилл" потерпел поражение от "Торонто" в матче НХЛ

Хоккеист "Ак Барса" Зарипов не смог доиграть матч после удара головой об лед