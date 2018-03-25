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«Салават Юлаев» выйдет на лед против челябинского «Трактора»
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«Салават Юлаев» выйдет на лед против челябинского «Трактора» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Челябинске на льду «Арены Трактор» 25 марта встретятся уфимская команда «Салават Юлаев» и местный «Трактор». Это будет шестая игра в полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции.
В предыдущей игре уфимцы уверенно давили противника, у них было значительное число бросков, а команда вела по продолжительности времени в атаке. Но счет открыть удалось только на 54-й минуте. По итогам предыдущих встреч с «Трактором» в полуфинале Салават ведет со счетом 3:2. Еще одна победа зеленых принесет уфимцам желаемое место в финале Восточной конференции.
Вероятный противник юлаевцев в финале — команда «Ак Барс», которая уже выиграла четыре игры против «Металлурга Мг».
Шестая встреча серии пройдет 25 марта в Челябинске. Начало игры намечено на 16:30 по уфимскому времени, а прямые трансляции будут вести каналы БСТ и «КХЛ ТВ».
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