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Дубль Макдэвида принес «Эдмонтону» победу над «Лос-Анджелесом»
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Дубль Макдэвида принес «Эдмонтону» победу над «Лос-Анджелесом» 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
«Эдмонтон» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Это третья подряд победа «Ойлерз».
В составе хозяев голевой передачей отметился российский нападающий Антон Слепышев отметился голевой передачей.
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