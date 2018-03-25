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Дубль Макдэвида принес «Эдмонтону» победу над «Лос-Анджелесом»
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Дубль Макдэвида принес «Эдмонтону» победу над «Лос-Анджелесом»
Спорт-Экспресс
57 минут назад
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«Эдмонтон» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Это третья подряд победа «Ойлерз».
В составе хозяев голевой передачей отметился российский нападающий
Антон Слепышев
отметился голевой передачей.
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