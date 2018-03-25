Дубль Макдэвида принес «Эдмонтону» победу над «Лос-Анджелесом»

«Эдмонтон» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Это третья подряд победа «Ойлерз».