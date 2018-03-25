Ещё
Форвард «Бостона» Бержерон может сыграть в матче против «Миннесоты»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Форвард «Бостона» Бержерон может сыграть в матче против «Миннесоты» 

Советский спорт 58 минут назад
— Я не смогу вам сейчас сказать, когда он вернется в состав — в воскресенье или во вторник. Для этого мне надо посмотреть ему в глаза
Нападающий «Калгари» Монахэн выбыл до окончания сезона из-за травм, — цитирует тренера «Брюинз» Брюса Кэссиди официальный сайт НХЛ со ссылкой на пресс-службу.
Встреча двух команд состоится в воскресенье (понедельник в 02:30 по московскому времени).
Напомним, что 32-летний центрфорвард «Бостона» получил травму ноги 24 февраля во встрече с «Торонто» (3:4) и пропустил 13 матчей регулярного чемпионата.
Советский спорт: последние новости
"СКА-Нефтяник" стал чемпионом России Данис Зарипов: Думаю, со мной все будет нормально "Салават Юлаев" вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с "Трактором"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мяч убил футболиста
Россия взяла золото на этапе Кубка мира4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас28
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой113
Плющенко обратился к Загитовой151
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение