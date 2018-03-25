Форвард «Бостона» Бержерон может сыграть в матче против «Миннесоты»

— Я не смогу вам сейчас сказать, когда он вернется в состав — в воскресенье или во вторник. Для этого мне надо посмотреть ему в глаза

Нападающий «Калгари» Монахэн выбыл до окончания сезона из-за травм, — цитирует тренера «Брюинз» Брюса Кэссиди официальный сайт НХЛ со ссылкой на пресс-службу.

Встреча двух команд состоится в воскресенье (понедельник в 02:30 по московскому времени).

Напомним, что 32-летний центрфорвард «Бостона» получил травму ноги 24 февраля во встрече с «Торонто» (3:4) и пропустил 13 матчей регулярного чемпионата.