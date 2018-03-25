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Никлас Бекстрём в матче с «Монреалем» повторил достижение Уэйна Гретцки
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Никлас Бекстрём в матче с «Монреалем» повторил достижение Уэйна Гретцки 

Чемпионат.com 17 минут назад
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил со счётом 4:6 (1:3, 1:1, 2:2).
Шведский нападающий победителей Никлас Бекстрём, оформивший ассистентский покер. Эта игра стала 11-й в карьере форварда, в которой он сделал четыре и больше передач. Столько же игр в карьере Уэйна Гретцки, хоккеисты делят второе место в истории по этому показателю. Рекорд принадлежит Марио Лемье (12 матчей).
Видео одной из передач Бекстрёма можно посмотреть на сайте лиги.
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