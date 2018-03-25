Никлас Бекстрём в матче с «Монреалем» повторил достижение Уэйна Гретцки

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил со счётом 4:6 (1:3, 1:1, 2:2).

Шведский нападающий победителей Никлас Бекстрём, оформивший ассистентский покер. Эта игра стала 11-й в карьере форварда, в которой он сделал четыре и больше передач. Столько же игр в карьере Уэйна Гретцки , хоккеисты делят второе место в истории по этому показателю. Рекорд принадлежит Марио Лемье (12 матчей).

Видео одной из передач Бекстрёма можно посмотреть на сайте лиги.