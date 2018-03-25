«СКА-Нефтяник» стал чемпионом РФ по хоккею с мячом

«СКА-Нефтяник» стал чемпионом России по хоккею с мячом

Хабаровский "СКА-Нефтяник" дома одержал победу над красноярским "Енисеем" в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом со счетом 8:1. Об этом сообщает ТАСС.