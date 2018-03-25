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«СКА-Нефтяник» стал чемпионом РФ по хоккею с мячом
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«СКА-Нефтяник» стал чемпионом России по хоккею с мячом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: skabandy.ru
Хабаровский "СКА-Нефтяник" дома одержал победу над красноярским "Енисеем" в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом со счетом 8:1. Об этом сообщает ТАСС.
Голы в свой актив в составе победителей засчитали Олег Толстихин, Денис Потемин, Павел Рязанцев, Юрий Шардаков, Александр Антипов, Денис Лапшин. "Енисею" единственный гол принес Алмаз Миргазов.
Ранее чемпион мира по бенди Сергей Наумов заявил, что хоккей с мячом заслужил право быть включенным в соревновательную программу Олимпийских игр.
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