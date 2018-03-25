ЦСКА во время перерыва в клубном футболе на матчи сборных провёл контрольный матч с «Рязанью», которая выступает во втором дивизионе России. Московская команда разгромила соперника со счётом 4:0.
Дубль в составе ЦСКА оформил Фёдор Чалов, по одному голу забили Тимур Жамалетдинов и Витиньо. Бразилец отличился с пенальти.
Контрольный матч
ЦСКА (Москва) — «Рязань» (Рязань) — 4:0 ЦСКА: Помазун, Олейников, Набабкин, Игнашевич, Хосонов, Щенников, Бистрович, Гордюшенко (Тикнизян, 46), Витиньо, Чалов, Жамалетдинов.