ЦСКА разгромил «Рязань» в контрольном матче — 4:0, Чалов оформил дубль

ЦСКА во время перерыва в клубном футболе на матчи сборных провёл контрольный матч с «Рязанью», которая выступает во втором дивизионе России. Московская команда разгромила соперника со счётом 4:0.

Контрольный матч

ЦСКА (Москва) — «Рязань» (Рязань) — 4:0 ЦСКА: Помазун, Олейников, Набабкин, Игнашевич, Хосонов, Щенников, Бистрович, Гордюшенко (Тикнизян, 46), Витиньо, Чалов, Жамалетдинов.