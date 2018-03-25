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«Трактор» забросил «Салавату» две шайбы за 17 секунд. Видео
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«Трактор» забросил «Салавату» две шайбы за 17 секунд. Видео
Спорт-Экспресс
2 часа назад
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«Трактор» принимает «Салават Юлаев» в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Во втором периоде хозяева забросили две шайбы за 17 секунд и сделали счет 5:1 в свою пользу. Отличились
Алексей Кручинин
и
Семен Кокуев
.
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