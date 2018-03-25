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«Трактор» забросил «Салавату» две шайбы за 17 секунд. Видео
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«Трактор» забросил «Салавату» две шайбы за 17 секунд. Видео 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Трактор» принимает «Салават Юлаев» в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Во втором периоде хозяева забросили две шайбы за 17 секунд и сделали счет 5:1 в свою пользу. Отличились Алексей Кручинин и Семен Кокуев.
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