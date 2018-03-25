Эркка Вестерлунд: Лучше забыть этот матч и начать подготовку к следующему

— Кареев вышел не очень удачно. Скривенс выдержит давление, что он играет с таким бэкапом? — Было 3:0, когда мы поменяли вратаря. Это была последняя попытка что-то изменить и так же дать Скривенсу возможность набраться сил.

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— Ни одной шайбы в равных составах за последние два матча. Что происходит? — Я уже ничего подобного не помню, — цитирует наставника уфимцев официальный сайт клуба.

Напомним, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-3. Заключительный матч этого противостояния состоится 27 марта в Уфе.