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Эркка Вестерлунд: Лучше забыть этот матч и начать подготовку к следующему
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Эркка Вестерлунд: Лучше забыть этот матч и начать подготовку к следующему 

Советский спорт 56 минут назад
— Кареев вышел не очень удачно. Скривенс выдержит давление, что он играет с таким бэкапом? — Было 3:0, когда мы поменяли вратаря. Это была последняя попытка что-то изменить и так же дать Скривенсу возможность набраться сил.
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— Ни одной шайбы в равных составах за последние два матча. Что происходит? — Я уже ничего подобного не помню, — цитирует наставника уфимцев официальный сайт клуба.
Напомним, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-3. Заключительный матч этого противостояния состоится 27 марта в Уфе.
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