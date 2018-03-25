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Линус Умарк возглавил зачёт бомбардиров Кубка Гагарина-2018
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Линус Умарк возглавил зачёт бомбардиров Кубка Гагарина-2018 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
В плей-офф Континентальной хоккейной лиги состоялись шестые матчи второго раунда.
По их итогам зачёт бомбардиров возглавил шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк, набравший 16 (3+13) очков в 13 играх. На втором месте расположился форвард «Ак Барса» Джастин Азеведу с 15 (5+10) баллами в 10 матчах. Тройку лучших замыкает ещё один игрок казанского клуба Иржи Секач, в активе которого 12 (4+8) очков в 10 играх.
Четвёртое и пятое место с одинаковым результатом делят Алексей Кручинин из «Трактора» и завершивший участие в плей-офф-2018 Сергей Мозякин из «Металлурга». Оба забросили по четыре шайбы и сделали по восемь голевых передач в 11 матчах.
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