Линус Умарк возглавил зачёт бомбардиров Кубка Гагарина-2018 

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги состоялись шестые матчи второго раунда.
По их итогам зачёт бомбардиров возглавил шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк, набравший 16 (3+13) очков в 13 играх. На втором месте расположился форвард «Ак Барса» Джастин Азеведу с 15 (5+10) баллами в 10 матчах. Тройку лучших замыкает ещё один игрок казанского клуба Иржи Секач, в активе которого 12 (4+8) очков в 10 играх.
Четвёртое и пятое место с одинаковым результатом делят Алексей Кручинин из «Трактора» и завершивший участие в плей-офф-2018 Сергей Мозякин из «Металлурга». Оба забросили по четыре шайбы и сделали по восемь голевых передач в 11 матчах.