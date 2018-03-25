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Семь голов в ворота «Салавата». Обзор шестого матча полуфинала «Востока»
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Семь голов в ворота «Салавата». Обзор шестого матча полуфинала «Востока» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Трактор» разгромил «Салават Юлаев» со счетом 7:1 в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Челябинский клуб сравнял счет в серии, 3-3.
Спорт-Экспресс: последние новости
Зарипов не продолжил встречу по решению медицинского штаба "Салават Юлаев" обыграл "Трактор" и вышел вперед в серии "Торонто" на выезде победил "Орландо"
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