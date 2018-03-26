Последний полуфиналист плей-офф КХЛ определится в седьмом матче серии

Челябинский «Трактор» на своем льду со счетом 7:1 разгромил уфимский «Салават Юлаев» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги

(КХЛ) и сравнял счет в противостоянии до четырех побед — 3-3. Теперь все решится в седьмой игре 27 марта в Уфе.

Шесть из семи шайб челябинцы забросили в ворота соперника во втором периоде, повторив рекорд КХЛ по количеству шайб, заброшенных одной командой за 20 минут игрового отрезка. Лучший результат лиги в сезоне-2008/09 установил «Ак Барс», который в 1/4 финала за один период отгрузил шесть шайб «Авангарду» (11:1).

Личное достижение установил защитник «Трактора» Шинин — он прервал безголовую серию из 182 матчей в КХЛ, длившуюся с сентября 2013 года.

Напомним, что остальные полуфиналисты розыгрыша Кубка Гагарина уже известны. Победитель этой пары на востоке сыграет с казанским «Ак Барсом», на западе «выжили» явные фавориты всего турнира — питерские и московский армейцы.