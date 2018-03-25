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Шинин забил впервые с сентября 2013 года, прервав безголевую серию из 182 матчей
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Шинин забил впервые с сентября 2013 года, прервав безголевую серию из 182 матчей 

Советский спорт 59 минут назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
Защитник «Трактора» Александр Шинин прервал свою безголевую серию, продолжавшуюся четыре с половиной года.
«Трактор» разгромил «Салават Юлаев» в шестом матче серии (видео)
В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ с «Салаватом Юлаевом» (7:1) 34-летний игрок обороны забил третий гол, отправив шайбу в ворота после вбрасывания, выигранного Линусом Виделлем.
Этот гол стал первым для Шинина с 18 сентября 2013 года, когда выступая за «Северсталь» он отличился в матче с «Медвешчаком». Безголевая серия защитника в КХЛ составила 182 игры.
Воспитанник «Трактора» играл в КХЛ только за две команды — «Северсталь» (2008-2010, 2013-2015) и «Трактор» (2010-2013, 2015-2018).
Напомним, седьмой матч серии пройдет 27 марта в Уфе.
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