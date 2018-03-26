Курри: рад, что Овечкин обошел меня по числу голов в НХЛ

Генеральный менеджер финского «Йокерита» Яри Курри оценил достижение форварда «Вашингтгон Кэпиталз» Александра Овечкина , который забросил 602-ю шайбу и обошел Курри в списке снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги.

"Он снова доказал, что является великим игроком. И я рад, что Овечкин обошел меня по числу голов в НХЛ. Александр забил уже 600 голов и будет продолжать это делать. Могу только пожелать ему удачи", — цитирует Курри газета «Известия»

Он отметил, что превзойти достижение Уэйна Гретцки с его рекордными 894-я шайбами будет очень сложно.

"Сейчас НХЛ — более ровная и конкурентная лига, чем во времена нашей игры с Уэйном. Наш «Эдмонтон» доминировал целое десятилетие. Сейчас такое трудно представить, поэтому Александру будет тяжело. Но с его мастерством возможно все", — добавил генменеджер.

Ранее сообщалось, что Овечкин обошел Курри в списке снайперов за всю историю НХЛ.