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Курри: рад, что Овечкин обошел меня по числу голов в НХЛ
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Курри: рад, что Овечкин обошел меня по числу голов в НХЛ 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный менеджер финского «Йокерита» Яри Курри оценил достижение форварда «Вашингтгон Кэпиталз» Александра Овечкина, который забросил 602-ю шайбу и обошел Курри в списке снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги.
"Он снова доказал, что является великим игроком. И я рад, что Овечкин обошел меня по числу голов в НХЛ. Александр забил уже 600 голов и будет продолжать это делать. Могу только пожелать ему удачи", — цитирует Курри газета «Известия».
Он отметил, что превзойти достижение Уэйна Гретцки с его рекордными 894-я шайбами будет очень сложно.
"Сейчас НХЛ — более ровная и конкурентная лига, чем во времена нашей игры с Уэйном. Наш «Эдмонтон» доминировал целое десятилетие. Сейчас такое трудно представить, поэтому Александру будет тяжело. Но с его мастерством возможно все", — добавил генменеджер.
Ранее сообщалось, что Овечкин обошел Курри в списке снайперов за всю историю НХЛ.
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