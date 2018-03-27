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Овечкин забросил 45-ю шайбу в сезоне, Кузнецов — 24-ю
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Овечкин забросил 45-ю шайбу в сезоне, Кузнецов — 24-ю 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Российские нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сумели забросить по шайбе в очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Для Овечкина этот гол стал 45-м в сезоне. Сейчас в активе лидера «столичных» 83 (45+38) очка в 76 матчах.
Евгений Кузнецов, в свою очередь, записал на свой счёт 24-ю шайбу в сезоне. Всего челябинец набрал 74 (24+50) очка в 73 встречах.
Видео голов российских нападающих опубликовано на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
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