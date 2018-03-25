Малкин забросил 42-ю шайбу в сезоне (видео)

Эта шайба стала 42-й для российского форварда «Пингвинз» в текущем сезоне. Всего на счету Малкина 92 (42+50) очка в 72 встречах регулярного чемпионата.

На данный момент во встрече завершился второй период, счет в матче — 3:3.