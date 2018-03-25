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Малкин забросил 42-ю шайбу в сезоне (видео)
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Малкин забросил 42-ю шайбу в сезоне (видео)
Советский спорт
56 минут назад
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Эта шайба стала 42-й для российского форварда «Пингвинз» в текущем сезоне. Всего на счету Малкина 92 (42+50) очка в 72 встречах регулярного чемпионата.
На данный момент во встрече завершился второй период, счет в матче — 3:3.
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