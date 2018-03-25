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Дюшен хочет продлить контракт с «Оттавой»
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Дюшен хочет продлить контракт с «Оттавой» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Несмотря на непопадание в плей-офф, форвард Мэтт Дюшен намерен продлить контракт с «Оттавой», сообщает Postmedia. В начале сезона форвард был обменян в «Сенаторз» из «Колорадо», а его контракт истекает в следующем году.
— Хочу ли продлить контракт? Без сомнений, — сказал Дюшен. — Меня радует то, что я тут вижу. Но это бизнес, не знаю, что будет в следующем году, как я буду себя чувствовать. Приятно слышать, что во мне заинтересованы и хотят продлить контракт.
В этом сезоне он провел 74 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 50 (23+27) очков при показателе полезности "-19".
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