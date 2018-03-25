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Тренер «Питтсбурга»: тренировать Малкина — это привилегия, восхищаюсь его игрой
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Тренер «Питтсбурга»: тренировать Малкина — это привилегия, восхищаюсь его игрой 

Чемпионат.com 2 часа назад
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз»Майк Салливан после победы над «Филадельфией Флайерз» (5:4) высоко оценил игру лидера команды Евгения Малкина. Нападающий «пингвинов» забросил 42-ю шайбу в нынешнем сезоне.
«Малкин? Знаете, когда я еду домой после хоккея и воспроизвожу в уме ход матча, то восхищаюсь его игрой. Он из тех игроков, которые переворачивают ход матча в одиночку. Тренировать Кросби и Малкина — это привилегия, я не воспринимаю работу с ними как нечто должное», — цитирует Салливана официальный «твиттер» клуба.
Видео гола Малкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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 Ещё 4 источника 
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