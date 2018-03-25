Тренер «Питтсбурга»: тренировать Малкина — это привилегия, восхищаюсь его игрой

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после победы над «Филадельфией Флайерз» (5:4) высоко оценил игру лидера команды Евгения Малкина . Нападающий «пингвинов» забросил 42-ю шайбу в нынешнем сезоне.

«Малкин? Знаете, когда я еду домой после хоккея и воспроизвожу в уме ход матча, то восхищаюсь его игрой. Он из тех игроков, которые переворачивают ход матча в одиночку. Тренировать Кросби и Малкина — это привилегия, я не воспринимаю работу с ними как нечто должное», — цитирует Салливана официальный «твиттер» клуба.

Видео гола Малкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.