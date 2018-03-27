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«Сан-Хосе» по буллитам обыграл «Чикаго»
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«Сан-Хосе» по буллитам обыграл «Чикаго» 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
«Сан-Хосе» на своем льду проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 Б). «Шаркс» продлил победную серию до восьми игр.
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