НХЛ. «Даллас» Радулова потерпел восьмое поражение подряд

«Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на своем льду не смог оказать достойного сопротивления «Ванкувер Кэнакс». Гости победили со счетом 4:1. «Звезды» потерпели восьмое поражение подряд, практически лишившись шансов на попадание в плей-офф.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов провел на льду 22 минуты и 24 секунды. За это время он нанес четыре броска в створ ворот, однако голевыми действиями не отметился.