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НХЛ. «Даллас» Радулова потерпел восьмое поражение подряд
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НХЛ. «Даллас» Радулова потерпел восьмое поражение подряд 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
«Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на своем льду не смог оказать достойного сопротивления «Ванкувер Кэнакс». Гости победили со счетом 4:1. «Звезды» потерпели восьмое поражение подряд, практически лишившись шансов на попадание в плей-офф.
Российский форвард «Далласа» Александр Радулов провел на льду 22 минуты и 24 секунды. За это время он нанес четыре броска в створ ворот, однако голевыми действиями не отметился.
Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин также остался без набранных очков.
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