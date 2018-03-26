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«Даллас» проиграл «Ванкуверу», потерпев восьмое поражение подряд
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«Даллас» проиграл «Ванкуверу», потерпев восьмое поражение подряд 

Чемпионат.com 6 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду принимал «Ванкувер Кэнакс» и уступил со счётом 1:4 (1:1, 0:1, 0:2).
Для «Далласа» это поражение стало восьмым подряд и критически уменьшило шансы на попадание в плей-офф. Отставание от восьмого места составляет 5 очков.
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов за 22 минуты 24 секунды нанёс 4 броска в створ и заработал "-1" за полезность.
Нападающий «косаток» Николай Голдобин провёл на льду 12 минут 55 секунд и активными действиями не отметился.
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