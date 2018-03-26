«Даллас» проиграл «Ванкуверу», потерпев восьмое поражение подряд

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду принимал «Ванкувер Кэнакс» и уступил со счётом 1:4 (1:1, 0:1, 0:2).

Для «Далласа» это поражение стало восьмым подряд и критически уменьшило шансы на попадание в плей-офф. Отставание от восьмого места составляет 5 очков.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов за 22 минуты 24 секунды нанёс 4 броска в створ и заработал "-1" за полезность.