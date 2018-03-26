Генеральный менеджер «Йокерита» оценил выступление команды в нынешнем сезоне КХЛ

Генеральный менеджер финского «Йокерита» Яри Курри оценил выступление команды в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

"По результату это точно один из лучших наших сезонов. И по качеству игры тоже. В первые годы в КХЛ мы не могли привыкнуть к этому уровню, поэтому выглядели не очень стабильно в регулярном чемпионате, а также терпели обидные неудачи в плей-офф, как два года назад с нижегородским «Торпедо».

Но сейчас видно, что команда добилась серьезного прогресса. Мы уже более уверенно чувствуем себя в КХЛ и готовы играть на победу с любым соперником, включая ЦСКА и СКА", — цитирует Курри газета «Известия»

Ранее ЦСКА одолел «Йокерит» и вышел в финал Западной конференции КХЛ.