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Генеральный менеджер «Йокерита» оценил выступление команды в нынешнем сезоне КХЛ
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Генеральный менеджер «Йокерита» оценил выступление команды в нынешнем сезоне КХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный менеджер финского «Йокерита» Яри Курри оценил выступление команды в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
"По результату это точно один из лучших наших сезонов. И по качеству игры тоже. В первые годы в КХЛ мы не могли привыкнуть к этому уровню, поэтому выглядели не очень стабильно в регулярном чемпионате, а также терпели обидные неудачи в плей-офф, как два года назад с нижегородским «Торпедо».
Но сейчас видно, что команда добилась серьезного прогресса. Мы уже более уверенно чувствуем себя в КХЛ и готовы играть на победу с любым соперником, включая ЦСКА и СКА", — цитирует Курри газета «Известия».
Ранее ЦСКА одолел «Йокерит» и вышел в финал Западной конференции КХЛ.
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