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Генеральный менеджер «Йокерита»: все хоккеисты неплохо двигались даже после 100 минут игры
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Генеральный менеджер «Йокерита»: все хоккеисты неплохо двигались даже после 100 минут игры 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Генеральный менеджер финского «Йокерита» Яри Курри поделился мнением пятой игре полуфинальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги против ЦСКА.
"Мне трудно вспомнить что-то похожее. Несколько раз в Финляндии и НХЛ я видел, когда игралось по три-четыре периода. Если что-то и было длиннее нашей игры с ЦСКА, то это очень редкое событие для хоккея. Наши парни вышли на этот матч, как на последний бой, и не хотели уступать эту серию.
Думаю, и мы, и соперник могли до утра играть, если бы понадобилось. На мой взгляд, все хоккеисты достаточно неплохо двигались даже после 100 минут игры, порадовав зрителей", — цитирует Курри газета «Известия».
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