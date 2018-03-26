Генеральный менеджер «Йокерита»: все хоккеисты неплохо двигались даже после 100 минут игры

Генеральный менеджер финского «Йокерита» Яри Курри поделился мнением пятой игре полуфинальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги против ЦСКА.

"Мне трудно вспомнить что-то похожее. Несколько раз в Финляндии и НХЛ я видел, когда игралось по три-четыре периода. Если что-то и было длиннее нашей игры с ЦСКА, то это очень редкое событие для хоккея. Наши парни вышли на этот матч, как на последний бой, и не хотели уступать эту серию.