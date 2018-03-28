Хет-трик Танева принес победу «Виннипегу» в матче с «Бостоном» 

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"Ванкувер" Голдобина обыграл "Анахайм" в матче НХЛ

Экс-форвард ЦСКА считает "Трактор" фаворитом противостояния с "Салаватом Юлаевым"

"Коламбус" забросил семь шайб в ворота "Эдмонтона", отыгравшись с 0:3