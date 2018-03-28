Хет-трик Танева принес победу «Виннипегу» в матче с «Бостоном» 

«Виннипег Джетс» дома вырвал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась серией буллитов со счетом 5:4, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей в основное время матча хет-трик оформил Брэндон Танев, еще одну шайбу забросил Джо Морроу. У гостей авторами голов стали Райан Донато, Дэнтон Хайнен, Давид Пастрняк и Тори Круг.
Победу своей команде точным броском в серии буллитов принес форвард «Виннипега» Патрик Лайне.
Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин был заменен на 12-й минуте встречи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Виннипег Джетс" (Виннипег) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 5:4 (1:1, 2:0, 1:3, 0:0, 1:0)
1:0 — Танев (Копп, Лоури) — 05:33,
1:1 — Донато — 19:07,
2:1 — Танев (Лоури) — 20:16,
3:1 — Морроу (Шайфли, Уилер) — 26:25,
3:2 — Хайнен — 41:45 (5x4),
3:3 — Пастрняк (Круг, Маршан) — 43:36 (5x3),
4:3 — Танев — 44:29 (4x5),
4:4 — Круг (Маршан) — 48:06 (5x4),
5:4 — Лайне — 65:00 (ПБ)