«Виннипег» обыграл «Нэшвилл» и гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ 

«Виннипег Джетс» в серии буллитов обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Виннипеге, завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Кайл Коннор, Дастин Бафлин, Брайан Литтл и Блейк Уилер. У гостей шайбы забросили Роман Йози, Кайл Туррис, Райан Эллис и Виктор Аридссон.
Благодаря этой победе «Виннипег» обеспечил себе путевку в плей-офф НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Виннипег Джетс" (Канада, Виннипег) — «Нэшвилл Предаторз» (США, Нэшвилл) — 5:4 (0:2, 3:2, 1:0, 0:0, 1:0)
0:1 — Йози (Эллис, Арвидссон) — 10:09 (4x4);
0:2 — Туррис (Экхольм, Суббэн) — 19:59 (5x4);
1:2 — Коннор (Литтл, Перро) — 23:47 (5x4);
1:3 — Эллис (Туррис, Фиала) — 26:43;
2:3 — Бафлин (Уилер) — 31:29 (5x4);
3:3 — Литтл (Коннор, Шьяро) — 33:53 (4x4);
3:4 — Арвидссон (Джохансен, Форсберг) — 35:18;
4:4 — Уилер (Морроу, Коннор) — 40:59;
5:4 — Шайфли — 65:00 (ПБ)