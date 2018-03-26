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Шайба Маршана принесла «Бостону» победу над «Миннесотой»
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Шайба Маршана принесла «Бостону» победу над «Миннесотой» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Бостон» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 в овертайме. Победная шайба на счету форвард Брэда Маршана.
Регулярный чемпионат
"Миннесота" — «Бостон» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
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